Bursa’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okullar var mı yok mu, son durum ne?

Giriş Tarihi: 11.01.2026 22:53

Bursa’da etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler “Bursa’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Bursa Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamasına çevrildi. Kent genelinde kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte 12 Ocak Pazartesi günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, yarın Bursa’da okul var mı, yok mu?

Bursa'da kar yağışının şiddetini artırması ve soğuk havanın etkisini hissettirmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler 12 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından gözler Bursa Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, yarın Bursa'da okul var mı, yok mu? 12 Ocak Bursa'da yarın okullar tatil mi?

12 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Bursa Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Bursa'da okullar var mı yok mu, son durum ne?
