Bursa’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okullar var mı yok mu, son durum ne?

Bursa'da kar yağışının şiddetini artırması ve soğuk havanın etkisini hissettirmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler 12 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından gözler Bursa Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, yarın Bursa'da okul var mı, yok mu? 12 Ocak Bursa'da yarın okullar tatil mi?
12 Ocak Pazartesi günü Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Bursa Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
