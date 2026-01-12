Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Bursa'da okullar açık mı kapalı mı, eğitim var mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 20:16

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Bursa'da okullar açık mı kapalı mı, eğitim var mı?

Bursa’da etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, şehir genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Gözler valilikten yapılacak resmi açıklamaya çevrilirken, “Bursa’da yarın okullar tatil mi, eğitim var mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 13 Ocak Salı Bursa'da okullar var mı yok mu?

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Bursa’da okullar açık mı kapalı mı, eğitim var mı?
  • ABONE OL

Bursa'da etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken, Meteoroloji'den gelen son uyarıların ardından gözler Bursa Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, yarın Bursa'da okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

13 OCAK SALI GÜNÜ BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Bursa Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

42 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte uyarı yapılan o iller:

Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Bursa'da okullar açık mı kapalı mı, eğitim var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz