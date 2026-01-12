Bursa’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Bursa’da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Bursa'da etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken, Meteoroloji'den gelen son uyarıların ardından gözler Bursa Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, yarın Bursa'da okullar tatil mi, okul var mı yok mu?