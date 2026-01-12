Bursa’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Bursa’da okullar var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

Bursa'da etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken, Meteoroloji'den gelen son uyarıların ardından gözler Bursa Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, yarın Bursa'da okullar tatil mi, okul var mı yok mu?
13 Ocak Salı günü Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Bursa Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
