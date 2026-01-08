Bursa’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Cuma günü Bursa’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminlerine göre Bursa'nın da aralarında bulunduğu 63 ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı verildi. Bursa'da yoğun şekilde hissedilen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, 9 Ocak Cuma günü için "Bursa'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ocak Cuma Bursa'da okul var mı yok mu?