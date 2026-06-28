Bursa’da yaşadığı çöp evde mahsur kaldı: İmdadına polisler yetişti! İlk isteği yürek burktu...

İMDADINA POLİS YETİŞTİ

Mehmet Sedat G., dün öğle saatlerinde sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.'ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında, pantolonu olmadan yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, "İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz?" dedi.