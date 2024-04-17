Bursa’da yatırım rüzgarı

Bursa'ya önümüzdeki 4 yıllık dönemde yatırım yağacak. Yatırım programlarına dahil edilen projelerden Bursa Orhaneli ilçesinde Maden OSB'nin kuruluş işlemleri hızla tamamlanacak. İlçedeki ferro krom tesisiyle ilişkili olarak demir-çelik tesisi kurulması için uygun boş parsel ayrılacak. Kestel Çataltepe Sanayi Sitesi bitirilecek. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te mevcut demiryolu hattının daha etkin kullanılabilmesi için sinyalizasyon altyapısı iyileştirilecek. Yolcu trenleriyle ilgili olarak üç ilde de şehiriçi toplu taşıma ve şehirlerarası otobüs hatlarıyla, Bursa'da ayrıca deniz ulaşımıyla tarifeler uygulanacak. Lojistik köy olarak planlanan Bursa Doğu Lojistik Merkezi'nin yanına batı bölgesinde Nilüfer ve Karacabey'e hizmet edecek Bursa Batı Lojistik Merkezi kurulacak. Gemlik liman bölgesi ile demiryolunun buluşacağı alanda ise depolama sahaları, yük aktarma istasyonu için çalışma başlatılacak. Bursa Batı Lojistik Merkezi, Bursa OSB ve Nilüfer OSB'ye iltisak hatlarıyla bağlanarak Bursa-Gemlik limanı arasında demiryolu hattı inşa edilecek. Yine Yenişehir-İnegöl arasında bir demiryolu daha yapılacak.Bursa ve Eskişehir'de ana arterlerde yeşil dalga sistemi uygulanacak. Bursa Nilüfer-Kestel ilçeleri arasında D-200 karayoluna alternatif Güney Çevreyolu açılacak. Bursa'daki mevcut tren hatları, Gürsu'da yapımı süren hızlı tren hattıyla entegre olacak. Bursa-Osmaneli hızlı tren hattı üzerindeki TEKNOSABGeçit- Gürsu-Yenişehir Havalimanı arasında hızlı banliyö taşımacılığı yapılacak. Uludağ Teleferik Hattı, şehir içi raylı sistem hatları ile entegre edilecek. Deniz ulaşımının güçlendirilmesi amacıyla Mudanya'da otopark, toplu taşıma ve feribot araç giriş-çıkış trafiği çözümlenmiş ortak bir iskele kullanılacak. Bursa Yenişehir ve Eskişehir Hasan Polatkan havalimanlarının etkin bir şekilde kullanılması için İstanbul ve Ankara'ya giden yolcuların taleplerini karşılayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı uçuş güzergâhları ve sefer sayıları artırılacak. Bursa T2 Tramvay Hattı ile Eskişehir Tramvay ağına dikey bağlantılı otobüs hatları geliştirilecek.Bursa Yıldırım, Osmangazi ve Gürsu'da halk kütüphaneleri ve gençlik merkezleri açılacak. Yine Gürsu, Kestel ve Yıldırım'da çocuk hastanesi ihtiyacı giderilecek. Mudanya'da Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi kurulacak. Üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim merkezleri açılacak. Kırsalda yaşam teşvik edilecek. Kadınların istihdama katılımı için kreş sayısı artırılacak. Gemlik'te yeni nesil araç teknolojileri odaklı meslek lisesi kurulacak. Bursa ve Eskişehir'de tarımsal ve hayvansal atıklardan elektrik enerjisi ve gübre üretimi amacıyla ilave biyogaz tesisleri kurulacak.