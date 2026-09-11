Bursa’da yürek yakan motosiklet kazası! Genç çift ağır yaralandı anne karnındaki bebek hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özcan D. ve eşi Gülbeyaz D., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı çift, ileri tetkik ve tedavileri için ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.