Bursa'da yürekler ağza geldi! Balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Korkutan olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsa Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonuna çıkan Salih Ç., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Salih Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Salih Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'da balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video