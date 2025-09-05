Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yürekler ağza geldi! Balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. 3 katlı apartmanın 2’nci katında bulunan evin balkonundan düşen Salih Ç. (9) ağır yaralandı.

Korkutan olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsa Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonuna çıkan Salih Ç., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Salih Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Salih Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

