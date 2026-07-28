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Giriş Tarihi: 28.07.2026 20:23 Son Güncelleme: 28.07.2026 20:30

Bursa’da yürekleri yakan olay: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu! “Kadir çık annem oradan"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yüzme havuzunda bulunurken, Sinir krizi geçiren anne “Kadir çık annem oradan" diye feryat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Bursa’da yürekleri yakan olay: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu! Kadir çık annem oradan
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Olay, Akhisar Mahallesi 197. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi ve yakınları, Kadir'i bulabilmek için çevrede arama yapmaya başladı.

Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından çocuk, sitenin yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Çocuk havuzdan çıkarılırken, sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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"KADİR ÇIK ANNEM ORADAN"

Kadir'in ölüm haberini alan annesi Şahade ve babası Mehmet Tohum büyük üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren acılı anne, hastanenin müdahale odasının girişinde gözyaşlarına boğularak, "Kadir çık annem oradan" diye feryat etti. Anne ve babanın yaşadığı büyük acı yürekleri dağlarken, 2 yaşındaki Kadir'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

#İNEGÖL #BURSA

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Bursa’da yürekleri yakan olay: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu! “Kadir çık annem oradan"
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