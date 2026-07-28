Bursa’da yürekleri yakan olay: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu! “Kadir çık annem oradan"

Olay, Akhisar Mahallesi 197. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi ve yakınları, Kadir'i bulabilmek için çevrede arama yapmaya başladı.