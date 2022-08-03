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Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:57 Son Güncelleme: 3.8.2022 13:34

Bursa’daki çifte cinayet sanığı polis için çifte müebbet istendi

Bursa’da eski eşi Yasemin Ağır’ı otomobilinden indirip cadde ortasında katleden ve aynı otomobildeki eşinin arkadaşı Yahya Aydın’ı da öldüren polis memuru Bilal Ağır hakkında iddianame tamamlandı. Savcılık, 2 kişiyi öldüren ve yoldan geçen genç bir kızın da yaralanmasına neden olan Bilal Ağır için çifte müebbet hapsi talep etti.

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Bursa’daki çifte cinayet sanığı polis için çifte müebbet istendi

Bursa'da geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan olayda, polis memuru Bilal Ağır, 2 ay önce boşandığı ve kendisiyle aynı soyadı taşıyan, okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobilin önünü kesmiş ve tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip dövdükten sonra, kurşun yağdırmıştı.

Bursa'nın en işlek ve alış veriş merkezleriyle dolu olan bölgesinde yaşanan korkunç olayda, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın hayatını kaybetmiş, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. İsimli genç bir kız ise yaralanmıştı.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı

SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI

Cumhuriyet Savcısı infial yaratan olayla ilgili olarak iddianamesini tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Bilal Ağır'ın, boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı kasten öldürmekten, Yahya Aydın'ı ise, tasarlayarak adam öldürmek suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ve olayla ilgisi olmayan Şeyma Ü.'yü yaraladığı için de 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

Bilal Ağır, iddianamenin nöbetçi mahkemece kabul edilmesinin ardından ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayacak.

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Bursa’daki çifte cinayet sanığı polis için çifte müebbet istendi
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