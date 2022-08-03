Bursa’daki çifte cinayet sanığı polis için çifte müebbet istendi

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı

SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI

Cumhuriyet Savcısı infial yaratan olayla ilgili olarak iddianamesini tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Bilal Ağır'ın, boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı kasten öldürmekten, Yahya Aydın'ı ise, tasarlayarak adam öldürmek suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ve olayla ilgisi olmayan Şeyma Ü.'yü yaraladığı için de 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.