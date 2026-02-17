Bursa’daki cinayetin failleri yakalandı: Kanlı infazda 25 milyon detayı!

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde 6 Şubat günü arkadaşı Zekeriya Ç. ile kahvehaneden çıkan İbrahim Çelik, saat 22.30 sıralarında sokağa gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı. 6 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çelik'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini mercek altına aldı. Toplam 280 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü analiz eden ekipler, F.K. E.K. B.Ö. H.N. ve M.D, isimli şüphelilerin adreslerini tespit etti. İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda cinayet şüphelisi 5 kişi kıskıvrak yakalandı.
İKİZ PLAKA YÖNETİMİ
Cinayet şüphelilerinin, İstanbul'dan Bursa'ya 3 farklı araçla, "ikiz plaka" olarak tabir edilen araçları kullanarak geldikleri, olayın ardından ise araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi. İki tarafın da emlak işiyle uğraştıkları ve galericilik yaptıkları öğrenilirken, cinayetin ise 25 Milyon değerindeki bir arsanın satışıyla ilgili alacak verecek meselesinden işlendiği anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K., B.Ö., H.N. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.