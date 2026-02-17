Bursa’daki cinayetin failleri yakalandı: Kanlı infazda 25 milyon detayı!

İKİZ PLAKA YÖNETİMİ

Cinayet şüphelilerinin, İstanbul'dan Bursa'ya 3 farklı araçla, "ikiz plaka" olarak tabir edilen araçları kullanarak geldikleri, olayın ardından ise araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi. İki tarafın da emlak işiyle uğraştıkları ve galericilik yaptıkları öğrenilirken, cinayetin ise 25 Milyon değerindeki bir arsanın satışıyla ilgili alacak verecek meselesinden işlendiği anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K., B.Ö., H.N. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.