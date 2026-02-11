Bursa’daki feci kazadan acı haber: Liseli Elif yaşam mücadelesini kaybetti!

Yürek yakan kaza 6 Şubat'ta saat 06.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. U.K.'nin (41) kullandığı otomobil ile S.M. (30) yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü U.K. ile araçtaki S.K. (48,), F.İ.K. (17,), Y.A.K. (6) ve Elif Nisa Karahan yaralandı.