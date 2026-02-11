Bursa’daki feci kazadan acı haber: Liseli Elif yaşam mücadelesini kaybetti!

Yürek yakan kaza 6 Şubat'ta saat 06.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. U.K.'nin (41) kullandığı otomobil ile S.M. (30) yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü U.K. ile araçtaki S.K. (48,), F.İ.K. (17,), Y.A.K. (6) ve Elif Nisa Karahan yaralandı.
4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Elif Nisa Karahan, dün, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
OKULUNDA TÖREN DÜZENLENDİ
Cenazesi Ankara'ya gönderilen 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Nisa için dün eğitim gördüğü Nallıhan ilçesindeki Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Elif Nisa Karahan, törenin ardından ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.