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Giriş Tarihi: 25.08.2026 18:16

Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

DHA
Bursa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçraya yangın 2 saatte kısmen kontrol altına alındı.

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Sıcaklıkların yüksek, nemin düşük ve rüzgarın kuvvetli olduğu bugünlerde yangına karşı çok daha dikkatli olmalıyız. Küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atıklarını kesinlikle yakmayalım. #YeşilVatan'ımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #NİLÜFER #ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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