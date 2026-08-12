Bursa’daki pire istilasından yeni görüntüler! O zulüm karşısında mahalle ayağa kalktı: Meğer hayvanları içeri kapatıp…

"İKİ GÜNE BİR VEYA ÜÇ GÜNE BİR GELİYOR"



Hayvanların düzenli şekilde bakılmadığını öne süren Bulut, N.Ş.'nin apartmana birkaç günde bir geldiğini iddia ederek, "İki güne bir veya üç güne bir geliyor. Yemini, suyunu veriyorum diyor ama bu şekilde yem suyu verilmez. Onu ben de veririm burada hayvanlara. Hayvan düşmanı değilim. Hayvan beslemesin demiyorum. Ama güzel şartlarda beslesin" dedi. Özellikle yaz aylarında kapalı ortamda hayvanların tutulmasının durumu daha da ağırlaştırdığını belirterek, "Biz dışarıda 35 derece duramazken o hayvanlar içeride nasıl duruyor?" diyerek tepki gösterdi.