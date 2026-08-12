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Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:57 Son Güncelleme: 12.08.2026 12:23

Bursa’daki pire istilasından yeni görüntüler! O zulüm karşısında mahalle ayağa kalktı: Meğer hayvanları içeri kapatıp…

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hayvanların kötü şartlarda tutulduğu öne sürülen evden dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Pirelerin sardığı apartmandan çok sayıda hayvan leşi çıkarken mahalleli hayvanların kötü şartlarda tutulduğu ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla ayağa kalktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’daki pire istilasından yeni görüntüler! O zulüm karşısında mahalle ayağa kalktı: Meğer hayvanları içeri kapatıp…
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Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda, hayvanları burada tuttuğu öne sürülen N.Ş. hakkında mahalle sakinlerinin uzun süredir şikayetçi olduğu belirtildi. Apartmandan çok sayıda kedi, köpek, tavuk ve kuş kötü şartlarda bulundu.

ONLARCA HAYVAN TELEF OLDU İDDİASI

Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine belediye ekipleri apartmana geldi. İçeriden 15 tavuk, 1 kedi ve 2 köpeğin çıkarıldığı, köpeklerden birinin ölü olduğu belirtildi. Ancak vatandaşlar, daha önce içeride yaklaşık 6 köpek ve 20 civarında kedi bulunduğunu, zaman içerisinde hayvanların kaybolduğunu veya telef olduğunu belirtti.

"HAYVANLARI İÇERİ KAPATIP MAHZEN GİBİ KULLANDILAR"

Apartmanın içerisindeki durumun son derece ağır olduğunu öne süren mahalle sakinleri, içeri girildiğinde yoğun ve dayanılmaz bir koku bulunduğunu söyledi. Vatandaşların iddiasına göre belediye ekipleri dahi maske ve tulum kullanarak içeri girdi.
İçerideki hayvanların açlık, susuzluk ve bakımsızlık nedeniyle perişan olduğunu belirten mahalle sakinleri, özellikle köpeklerde yoğun tüy dökülmesi ve çeşitli sağlık sorunları görüldüğünü ifade etti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Bulut, hayvanların yıllardır kötü şartlarda tutulduğunu öne sürerek, "Hayvan beslemesin demiyoruz. Hayvan düşmanı değiliz. Ama temiz besle, titiz besle, bakımını yap. Hayvanları içeri kapatıp, kapıları kilitleyip mahzen gibi bölüp bölüp içeri atarak hayvan beslenmez" dedi.

Bursa'daki pire istilasından yeni görüntüler! O zulüm karşısında mahalle ayağa kalktı: Meğer hayvanları içeri kapatıp…| Video

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"GECELERİ HAYVANLARIN ÇIĞLIKLARINI DUYUYORUZ"

Hayvanların telef olduğu anlara ilişkin görüntülerin de bulunduğunu belirten Bulut, ölü hayvanların çöplere ve bidonlara atıldığını öne sürdü. Bulut, "O atılan kediler, köpekler çöplere, bidonların içine atılırken hayvanların çığlıklarını biz duyuyoruz. Karşı komşusuyum, o bağırışları ben duyuyorum, o hayvanların ne çektiğini, eziyeti ben biliyorum" ifadelerini kullandı. Bulut, bazı hayvanların açlık ve susuzluk nedeniyle telef olduğunu iddia ederek, "Çöpteki parçaların hepsi kurtlanmış, pislenmiş. Kokudan yanına varamıyorduk. O ölmüş hayvanın üstündeki pireleri varana kadar çektim ben bunları" diye konuştu.

"İKİ GÜNE BİR VEYA ÜÇ GÜNE BİR GELİYOR"

Hayvanların düzenli şekilde bakılmadığını öne süren Bulut, N.Ş.'nin apartmana birkaç günde bir geldiğini iddia ederek, "İki güne bir veya üç güne bir geliyor. Yemini, suyunu veriyorum diyor ama bu şekilde yem suyu verilmez. Onu ben de veririm burada hayvanlara. Hayvan düşmanı değilim. Hayvan beslemesin demiyorum. Ama güzel şartlarda beslesin" dedi. Özellikle yaz aylarında kapalı ortamda hayvanların tutulmasının durumu daha da ağırlaştırdığını belirterek, "Biz dışarıda 35 derece duramazken o hayvanlar içeride nasıl duruyor?" diyerek tepki gösterdi.



"DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK"

Sorunun yeni olmadığını ve yıllardır devam ettiğini öne süren mahalle sakinleri, defalarca şikayette bulunulduğunu ve imza toplandığını söyledi. Bulut, kendilerinin hayvanların bakımına karşı olmadığını vurgulayarak, hayvanların temiz, sağlıklı ve uygun şartlarda tutulmasını istediklerini ifade etti.

O ZULÜM KARŞISINDA MAHALLE AYAĞA KALKTI

Mahalle sakinleri, hayvanların yaşadığı durumu tüm yönleriyle araştırılmasını, telef olan hayvanlarla ilgili iddiaların incelenmesini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Öte yandan Bulut, yaşananları dile getirdikleri için mahallelilerin ve avukatının tehdit edildiğini de öne sürdü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YILDIRIM #BURSA

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Bursa’daki pire istilasından yeni görüntüler! O zulüm karşısında mahalle ayağa kalktı: Meğer hayvanları içeri kapatıp…
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