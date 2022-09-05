Bursa’dan Sabiha Gökçen için yeni rota

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren BBBUS ile Bursalıların diğer kentler ve ülkelerle bağlantısının sağlanmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, hizmet ağını genişletti. Bursalıların yoğun olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşım için 2017 yılının Ağustos ayında başlatılan ve geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı için de devreye alınan BBBUS otobüs seferlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni bir rota oluşturuldu. Daha önce Bursa Terminalinden hareketle otoban üzerinden doğrudan Sabiha Gökçen Havaalanına giden BBBUS, yoğun talepler üzerine Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı da kapsayan yeni rota oluşturdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na alternatif olarak konulan bu seferlerde Bursa Terminalinden kalkan BBBUS, Gemlik, Orhangazi ve Yalova terminallerinden de yolcu alarak Sabiha Gökçen'e ulaşıyor. Hattın dönüş yolu da yine ayrı güzergahtan sağlanıyor.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan seferlerin yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını dile getirdi. Başkan Aktaş, "Seferlerimiz doğrudan otobandan yapılıyordu ancak Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı da içine alması için yoğun talepler geldi. Otoban hattına ek olarak bu bölgeyi kapsayan yeni rota oluşturduk. Şimdilik günde 4 sefer olarak devreye aldık. Talep ile doğru orantılı olarak sefer sayısını artırabiliriz" dedi.