AK Partili Şebnem Bursalı Aksoy: Çeşme turizm projesi İzmir’in geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır

Ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bursalı Aksoy, İzmir'in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ancak mevcut potansiyelini tam anlamıyla değerlendiremediğini ifade etti.

"SADECE TURİZM YATIRIMI OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Çeşme Turizm Projesi'nin İzmir açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Bursalı Aksoy, projenin yalnızca turizm yatırımı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Bu proje, İzmir'in turizm gelirlerini artıracak, uluslararası yatırımcıları bölgeye çekecek ve istihdama önemli katkılar sağlayacak stratejik bir kalkınma hamlesidir" dedi.

"SAYIN BAKANIMIZ YEREL MUTABAKATA VURGU YAPTI"

Görüşmede projenin mevcut durumu, geçmişte yaşanan hukuki süreçler ve bundan sonraki yol haritasının ele alındığını aktaran Bursalı Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yerel mutabakatın önemine dikkat çektiğini söyledi. Projenin turizmi yılın 12 ayına yaymayı hedeflediğini kaydeden Bursalı Aksoy, sağlık, spor, gastronomi, kongre ve kültür turizmi gibi alanlarda yapılacak yatırımlarla İzmir'in uluslararası turizmde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.

"İZMİR İÇİN ORTAK VİZYON OLUŞTURMALIYIZ"

Çevresel hassasiyetlerin korunmasının önemine de vurgu yapan Bursalı Aksoy, kalkınma ile çevre koruma arasında doğru dengenin kurulmasının temel öncelik olduğunu belirterek, "İzmir'in doğal ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması önemli. Bu hassasiyet korunarak sürdürülebilir turizm anlayışıyla da hareket edilmesi gerekiyor. İzmir'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, yeni istihdam alanları oluşturacak ve kentin turizm potansiyelini daha ileri seviyelere taşıyacak bu proje için tüm paydaşların katkısıyla İzmir için ortak bir vizyon oluşturulmalı." İfadesini kullandı.

"PROJE'YE ENGEL DEĞİL DESTEK OLMALILAR"

Proje'nin 2020 yılından bu yana çeşitli engellemelerle karşılaştığını belirten Bursalı Aksoy, İzmir'de iş dünyasının tüm temsilcilerinin, önemli birçok sivil toplum kuruluşunun ve her şeyden öte İzmirlinin projeye destek verdiğini söyledi. Çevresel hassasiyetlerin AK Parti tarafından da ön planda tutulduğunu hatırlatan Bursalı Aksoy, "Buna rağmen projeye karşı çıkılması kesinlikle İzmir'in menfaatine değildir. Daha da ötesi önceki dönem Çeşme Belediye Başkanı'nın da ifade ettiği gibi bu projeye karşı çıkmak vatana ihanettir. Projeye karşı çıkanlar şunu iyi bilmeli. Bu projeyi savunan her bir fert en az karşı çıkanlar kadar çevre hassasiyetine sahiptir. Tarımsal alanların korunmasından yanadır. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'dan başlayarak "istemezük" diyen herkes projeye engel değil destek olmalıdır." Dedi. Bursalı Aksoy, Ankara'daki görüşmenin, Çeşme Turizm Projesi'nin yeniden değerlendirilmesi ve İzmir'in turizmde hak ettiği konuma ulaşması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.