Bursalı dağcıdan 2 gündür haber alınamıyor!

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da BUDAK Dağcılık Kulübü üyesi 30 yıllık lisanslı dağcı ve rehberlik yapan 61 yaşındaki emekli astsubay Yüksel Işık, yıllardır Türkiye'deki bir çok dağa birlikte tırmanış gerçekleştirdiği dağcı arkadaşı Sedat Türe ile birlikte 13 Temmuz Pazartesi günü öğlen saat 13.00 sularında Cilo-Sat Dağları'nda yer alan Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. İki dağcı her yıl aynı zamanda aynı bölgede tırmanış gerçekleştirdikleri 3 bin rakıma kadar birlikte geldi. Ancak Yüksel Işık, zirveyi görmek istediğini söyleyince Sedat Türe çok yorulduğunu belirterek kendisinin çıkamayacağını belirtti. Türe'nin tüm ısrarına rağmen emekli astsubay Yüksel Işık tırmanma ipini de alarak 3 bin metreden zirveye devam etti.