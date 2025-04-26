Bursalı kardeşler, 219 yıllık Alman markasını satın aldı

Bursa'da yaşayan Mehmet ve Melih Kutluk kardeşler, 1980 yılında babalarının kurduğu şirketi başarıyla yöneterek tüm gençlere örnek oluyor. Babaları Ali Kutluk'un kurduğu şirketi, 2012'de büyüterek Kutluk Grup'u kuran ve Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki ve Bilecik'teki döküm fabrikalarını başarıyla yöneten Kutluk kardeşler, Almanya'da fabrika satın aldı. 4 ay önce girişimlerine başladıkları meşhur markanın satın alma sürecini tamamlayan Kutluk kardeşler, Almanya'da 1806 yılında üretime başlayan ve köklü bir firma olan Teutoguss'u satın alarak, tesislerini bünyesine kattı.Satın almanın beraberinde önemli bir yönetim stratejisini de Türkiye'ye kazandırdığının altını çizen Kutluk Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Kutluk, "Bu adım verimliliğimizi de ilerletecek önemli bir bilgi birikimini de beraberinde getirdi. Üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyorduk. Ana pazarlarımızın İtalya, Almanya ve Çekya olduğunu düşünürsek bu yatırım bize Avrupa'ya daha hızlı hizmet verme imkanı da tanımış oldu" dedi.