Bursalı Şehitler son yolculuklarına yarın uğurlanacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın yarın son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Şehitlerin naaşının bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.
Ankara'da yapılacak törenin ardından memleketlerine getirilecek şehitler cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi yarın Yenişehir Aydınlar Camisi'nde kılınacak cuma namazına müteakip cenaze namazının ardından Yenişehir Şehitliği'ne defnedilecek.Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız ise Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi Demirciler Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Demirciler Köy Mezarlığına defnedilecek.