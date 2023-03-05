Haberler Yaşam Haberleri Bursaspor - Amed Sportif maçıyla ilgili 3 özel güvenlik personeli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.3.2023 22:36 Son Güncelleme: 5.3.2023 22:54

Bursaspor - Amed Sportif maçıyla ilgili 3 özel güvenlik personeli gözaltına alındı

Bursaspor’un sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşma sonunda Amedsporlu 4 oyuncu ve 3 yöneticinin darp raporu alması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan ilk soruşturmalar kapsamında 1 özel güvenlik müdürü ve 2 özel güvenlik amiri gözaltına alındı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursaspor - Amed Sportif maçıyla ilgili 3 özel güvenlik personeli gözaltına alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bugün oynanan Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma gergin anlara sahne oldu. Karşılaşma sonunda soyunma odası koridorunda Amed Spor kulübunden 4 futbolcu ve 3 kulüp yöneticisinin darp edildiği öğrenilirken darp raporu aldıkları da belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaylar sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak olayın çok yönlü soruşturulduğunu duyurdu. Soruşturmalar kapsamında
Özel Güvenlik Müdürü A.D, Özel Güvenlik Amiri S.K ve Özel Güvenlik Amiri A.T gözaltına alındı.

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Bursaspor - Amed Sportif maçıyla ilgili 3 özel güvenlik personeli gözaltına alındı
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