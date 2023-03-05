Bursaspor - Amed Sportif maçıyla ilgili 3 özel güvenlik personeli gözaltına alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bugün oynanan Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma gergin anlara sahne oldu. Karşılaşma sonunda soyunma odası koridorunda Amed Spor kulübunden 4 futbolcu ve 3 kulüp yöneticisinin darp edildiği öğrenilirken darp raporu aldıkları da belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaylar sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak olayın çok yönlü soruşturulduğunu duyurdu. Soruşturmalar kapsamında

Özel Güvenlik Müdürü A.D, Özel Güvenlik Amiri S.K ve Özel Güvenlik Amiri A.T gözaltına alındı.