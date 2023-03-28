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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Bursa’ya modern doğum hastanesı

Bursa’nın en öncelikli ihtiyaçlarından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. Yaklaşık 60 bin metrekare alanda 250 yatak kapasitesine sahip modern hastane 900 Milyon TL’ye mal olacak

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’ya modern doğum hastanesı
Uludağ Üniversitesinin 2017 yılında projelendirmesini yaptığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde inşaat aşamasına gelindi. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan proje için bütçe onayının alındığını müjdeledi. Yaklaşık 900 milyon TL'ye mal olacak, 59 bin metrekare inşaat alanı bulunan, 250 yataklı dev projenin temeli Nisan ayı içerisinde atılacak.



BUÜ Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Sabahattin Gazioğlu Çocuk Onkoloji Hastanesi'yle entegre bir şekilde hizmet verecek. Hastane projesine dair detayları paylaşan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Yapılacak hastanemiz, Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemiz ile tam bir entegrasyon içerisinde hizmet verecek. Toplam 59 bin metrekare inşaat alanı bulunan ve 250 yataklı hastane içerisinde; 75 çocuk yoğun bakım ve 175 tek kişilik klinik odası bulunacak.



Deprem simülatörü uygulanacak binada bir kat tamamen poliklinik hizmetine ayrılacak. Diğer bir katta ise 6 ameliyathane, 1 doğumhane ve girişimsel üniteleri içeren modern, emniyetli ve fonksiyonel bir hastane projesi şeklinde yapılacak. Ana bina içerisinde çocuk kliniklerinin boşaltılacağı alanlarda diğer ihtiyaç içerisinde olan kliniklere oda ve yatak tahsisi yapılarak kliniklerin yatak sayısı artmış olacak" diye konuştu.

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Bursa’ya modern doğum hastanesı
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