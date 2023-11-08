Bursa’yı susuz bırakmayacağız

Bursa il merkezine sağlanan su miktarını yüzde 60 oranında artırarak mevcut kaynakların korunmasını amaçlayan Çınarcık İçme Suyu Projesi'nin sözleşmesi, törenle imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje sayesinde kentin 40 yıllık su sorununun çözüleceğini dile getirdi. Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında, inşaat çalışmaları tamamlandığında il merkezine sağlanan su miktarının yüzde 60 oranında artacağını vurgulayan Aktaş, "İlimizde halihazırda yıllık 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesi bulunuyor. Bu proje sayesinde şehrimizin su kapasitesi 385 milyon metreküpe çıkmış olacak.Proje için gerekli bütün ihaleleri tamamladık, bugün de imza töreni için bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. En geç Ekim 2025'te tamamlamayı hedeflediğimiz bu önemli projeye emek ve destek verenlere teşekkür ediyor, şehrimizin yarınları için hayati öneme sahip Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bu işi 9'a böldüklerini belirten Aktaş, "Rekabet olsun istedik. Olası ekonomik değişimler nedeniyle işi bir firmaya yüklemek karşımıza ciddi sıkıntılar çıkarabilirdi. Hem rekabet ortamı sağlandı. 150 milyon avro öngördüğümüz ihaleyi 127 milyon avroyla bitirdik" diye konuştu. Törende, ihale süreçleri tamamlanan projenin sözleşmesi, yüklenici 9 firma temsilcisince imzalandı. AA