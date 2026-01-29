Burun ameliyatı için gitti hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'daki özel bir cerrahi tıp merkezinde burun ameliyatı olan Bilal Ergin (29), ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.Daha önce aynı merkezde operasyon geçiren Ergin, aylar sonra yeniden randevu aldı. 26 Ocak günü ameliyat sırasında kendisine narkoz verilen genç, operasyon esnasında nefes alamamaya başladı. Durumu ağırlaşan Ergin, aynı gün Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aile, ameliyat sırasında ihmal olduğunu, birinci narkozun etkisi geçmeden ikinci kez narkoz verildiğini iddia ederek tıp merkezinden şikayetçi oldu. Bilal Ergin'in ağabeyi Serdar Ergin, "Kardeşim sapasağlam girdiği klinikten cenaze olarak çıktı. İhmal olduğunu düşünüyoruz" dedi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Ergin'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İsmail Yıldız, kısa sürede iki kez anestezi uygulanmasının solunum baskılanması, kalp ritim bozukluğu ve hayati riskler doğurabileceğine dikkat çekti.