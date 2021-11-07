11 yaşındaki Buse’nin ölümüne dava

Feci kaza İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yavedut Caddesi üzerinde 8 Temmuz günü, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yaya halinde bulunan 14 yaşındaki Buse Pervin Saltıkalp, yolun diğer tarafına geçmek için hamle yaptı. Bu esnada cadde üzerinde hızla seyir halinde bulunan kamyonet sürücüsü Mehmet Nuri Görgülü, yola atladığını fark edemediği genç kıza çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan minik kız kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı kızı hastaneye kaldırıldı. Genç kız doktorların bütün çabalarına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan araç sürücüsü Mehmet Nuri Görgülü ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Görgülü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada kamyonet şoförü Görgülü, kaza sırasında alkolsüzdü. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporuna ve kaza tespit tutanağına göre ise kazanın meydana gelmesinde şoför kusurluydu. Rapor sonrası savcılıkça küçük kızın taksirle ölümüne neden olan kamyonet şoförü hakkında dava açıldı. Sürücü, Asliye CEza Mahkemesinde görülecek.