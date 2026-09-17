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Giriş Tarihi: 17.09.2026

Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan bebeğin annesi Elif ve babası Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda 11 aylık Büşra'nın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde kızının para karşılığında satıldığını öne sürdü. Daha sonra ifadesini değiştiren anne Balıkçı, bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülerek kırsal araziye bırakıldığını iddia etti.

Suçlamaları reddeden gözaltındaki baba Yusuf Balıkçı, anne Elif Balıkçı ile K.D., M.D., M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler ekipler tarafından Divriği Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden anne Elif ve bebeği öldürdüğü iddia edilen baba Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmada bir kişi serbest bırakılırken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

#SİVAS

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Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
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