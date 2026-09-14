Büşra bebeğin sır kaybında korkunç şüphe

Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin itirafı üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak anne, baba Y.B, olayla ilişkisi olduğu düşünülen K.D., Ö.B., R.B., M.R.B.'yi gözaltına aldı.

PARA KARŞILIĞI BABASI SATTI

Anne Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde 11 aylık kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti. Elif Balıkçı, kızı Büşra'nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere verildiğini belirtti. Çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve kayıp iddiasının kurgu olduğunu dile getirdi. Büşra bebek kaybolduktan sonra ailesinin bebeği ayının kaçırdığını iddia ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör