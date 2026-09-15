Büşra bebek için İncedere Yaylası’nda seferberlik

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Küçük bebeğin bulunması için bölgede yürütülen operasyonlara çok sayıda ekip katılırken, arama faaliyetlerinin kapsamı da genişletildi. Bölgede 100 komando, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 7/24 esasına göre arama ve tarama çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin çalışmalarına yapay zekâ destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeği de destek veriyor. Bölgedeki arama çalışmalarında kullanılmak üzere Yozgat'tan kadavra kriminal aracı da İncedere Yaylası'na sevk edildi. Ekipler, dağlık alanları tek tek kontrol ediyor.

ŞÜPHELİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı Anne Elif Balıkçı'nın son ifadesinin ardından 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 10'a yükseldi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında bebeğin babası Yusuf Balıkçı, annesi Elif Balıkçı ile bazı akrabaları ve bölgede çadırlarda kalan kişiler bulunuyor. Şüphelilerden veteriner hekimin daha önce serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ANNE, BEBEĞİN BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olay, 10 Eylül'de Elif Balıkçı'nın 11 aylık kızı Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Soruşturma sürecinde anne Elif Balıkçı'nın, bebeği eşi Yusuf Balıkçı'nın sırtına vurarak öldürdüğünü ve cesedini araziye bıraktığını ek ifadesinde itiraf etti. Bu iddia üzerine ekipler, bebeğin bulunabileceği değerlendirilen alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

10 ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ekiplerin İncedere Yaylası'ndaki arama faaliyetleri, küçük Büşra'dan gelecek bir ize ulaşmak amacıyla aralıksız devam ediyor.