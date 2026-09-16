Büşra bebek için seferberlik

Sivas'ta 6 gün önce kaybolan ve annesinin, "Eşim öldürdü" dediği 11 aylık Büşra Balıkçı'yı bulmak için 100 komando, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyündeki İncedere Yaylası'nda geçen 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmalarını 100 komando, jandarma ve AFAD ekipleri yürütüyor. Yapay zekâ destekli İHA ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmaları kapsamında, Yozgat'tan kadavra kriminal aracı da gönderildi. Anne Elif Balıkçı'nın, "Babası Yusuf öldürüp çadırların 1-2 kilometre yukarısında taşların arasına bıraktı" yönündeki ifadesi üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Sivas Valiliği çiftin, 9, 8, 5 ve 3 yaşlarındaki ikisi kız ikisi erkek 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı. Anne Elif Balıkçı'nın son ifadesinin ardından, kendisi ve eşiyle birlikte akrabaları ve bölgede kalanlardan oluşan 8 kişinin gözaltında olduğu soruşturmada, 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Gözaltındaki şüpheliler ise dün işlemlerinin jandarmadaki tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.