Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda 11 aylık Büşra'nın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
KIZININ PARA KARŞILIĞI SATILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde kızının para karşılığında satıldığını öne sürdü. Daha sonra ifadesini değiştiren anne Balıkçı, bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülerek kırsal araziye bırakıldığını iddia etti.
BÜŞRA BEBEKTEN HALA BİR İZ YOK
Elif Balıkçı, daha önce korktuğu için gerçeği söylemediğini belirterek eşinden şikayetçi oldu. İddia üzerine savcı eşliğinde yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Arama çalışmaları, annenin işaret ettiği ve çadırlara yaklaşık 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık bölgeye yoğunlaştırıldı. Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma asayiş ve komando timleri ile AFAD ekipleri zorlu arazi şartlarında arama çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zekâ destekli dronlar ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı.
ANNE VE BABA DAHİL 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Suçlamaları reddeden gözaltındaki baba Yusuf Balıkçı, anne Elif Balıkçı ile K.D., M.D., M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç., jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler ekipler tarafından Divriği Adliyesi'ne sevk edildi. Büşra bebeği arama çalışmaları ise bölgede devam ediyor