Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

BÜŞRA BEBEKTEN HALA BİR İZ YOK

Elif Balıkçı, daha önce korktuğu için gerçeği söylemediğini belirterek eşinden şikayetçi oldu. İddia üzerine savcı eşliğinde yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Arama çalışmaları, annenin işaret ettiği ve çadırlara yaklaşık 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık bölgeye yoğunlaştırıldı. Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma asayiş ve komando timleri ile AFAD ekipleri zorlu arazi şartlarında arama çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zekâ destekli dronlar ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı.