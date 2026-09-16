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Giriş Tarihi: 16.09.2026 14:20 Son Güncelleme: 16.09.2026 14:34

Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sivas’ın Divriği ilçesinde 6 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’yı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve babanın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Ali ALTUNDAŞ Yaşam
Uğur Yiğit Uğur Yiğit Yaşam
Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda 11 aylık Büşra'nın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

KIZININ PARA KARŞILIĞI SATILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde kızının para karşılığında satıldığını öne sürdü. Daha sonra ifadesini değiştiren anne Balıkçı, bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülerek kırsal araziye bırakıldığını iddia etti.

BÜŞRA BEBEKTEN HALA BİR İZ YOK

Elif Balıkçı, daha önce korktuğu için gerçeği söylemediğini belirterek eşinden şikayetçi oldu. İddia üzerine savcı eşliğinde yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Arama çalışmaları, annenin işaret ettiği ve çadırlara yaklaşık 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık bölgeye yoğunlaştırıldı. Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma asayiş ve komando timleri ile AFAD ekipleri zorlu arazi şartlarında arama çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zekâ destekli dronlar ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı.

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ANNE VE BABA DAHİL 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Suçlamaları reddeden gözaltındaki baba Yusuf Balıkçı, anne Elif Balıkçı ile K.D., M.D., M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç., jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler ekipler tarafından Divriği Adliyesi'ne sevk edildi. Büşra bebeği arama çalışmaları ise bölgede devam ediyor

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİVAS

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Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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