Büşra’ya veda

Kocaeli Gebze'deki Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde geçen cuma günü yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye erleri, Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kabataş'ın cenazesi Büşra Kabataş cenaze zamanı önceki gün Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki Hatipdüzü Camisi'nde öğle vakti kılındı. Cenazeye Büşra'nın annesi Aylin Çetin, babası Beytullah Kabataş, ablası Şeyma Kabataş, ailesi, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Büşra Kabataş, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Delillerden yola çıkan ekipler, olayın bir cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekipler, yangının Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit etti. Polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin'e platonik aşk besleyen Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığındaki Yaylacı, olaydan 2 saat sonra Zonguldak'a gitmeye çalışırken yakalandı. Yaylacı tutuklandı.Evin bulunduğu sokakta 2 gündür gözlem yapan Yaylacı'nın olay günü anne Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak evde karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü öğrenildi. Evin kapısında bekleyen Taner Yaylacı'nın, okula gitmek için kapı önünde ayakkabılarını giyen Büşra Kabataş'ı görüp, yakaladığı ardından merdivenlerde bıçakladıktan sonra odasına götürüp boğduğu, üzerine yorgan örtüp, getirdiği yanıcı madde ile yaktığı belirtildi. Ayrıca incelemede, yanıcı madde kutusunun Büşra Kabataş'ın ellerine tutuşturulduğu belirlendi.Taner Yaylacı ile çalıştığı fabrikadan tanıştığını söyleyen Aylin Çetin, "Benimle evlenmek istediğini, beni sevdiğini söyledi. Evlenemeyeceğimi söyledim. Beni öldürmeye geldiğini düşünüyorum" dedi. Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Büşra'nın ablası Başak da "Benim yüreğim yandı, Taner Yaylacı'nın en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.