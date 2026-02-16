Butik otelde yangın faciası

İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, dumandan zehirlenen polis memuru eşi Mehmet Ayten (50) hastaneye kaldırıldı. Ayten çiftinin Manisa
'dan Sevgililer Günü için otele tatile geldiği belirtildi. Dün sabah saat 06.00 sıralarında klimadan kaynaklı çıkan yangında alevler, Manisa'da görevli polis memuru Mehmet Ayten ve eşi Emine Ayten'in kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı. Yangında Mehmet Ayten ve Emine Ayten dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Emine Ayten hayatını kaybederken Mehmet Ayten'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.