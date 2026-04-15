Bütün ilçe onun peşinde! Örümcek adam gibi cama tırmanıyor: Ne var ne yok çalıyor
Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:44 Son Güncelleme: 15.04.2026 12:10

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olay şaşkınlık yarattı. Şüpheli, apartmanın 3’üncü katındaki daireye tırmandı, yabancı uyruklu kadının çantasını çaldı. Şüpheli aşağıya inip kaçarken olayı fark eden vatandaş arkasından bağırdı. Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları…

Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 10.15 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

DIŞ CEPHEDEN 3'ÜNCÜ KATA TIRMANDI

Edinilen bilgiye göre; sokakta dolaşan bir şüpheli gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesinden tırmanarak 3'üncü kattaki daireye ulaştı. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu kadınla çocuğunun uyuduğu öğrenildi.

İÇERİSİNDE ALTIN BULUNAN ÇANTAYI ALDI

Şüpheli, açık bırakılan pencereden içeri girerek kadına ait kol çantasını aldı. İçerisinde altın bulunduğu öğrenilen çantayı alan şüpheli yine, binanın dış cephesinden aşağı indi.

VATANDAŞ FARK EDİP BAĞIRDI

Şüpheli koşarak uzaklaştığı sırada durumu fark eden bir vatandaşın arkasından bağırdığı öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur kadının emniyete giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

