Bütün ilçe onun peşinde! Örümcek adam gibi cama tırmanıyor: Ne var ne yok çalıyor

Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 10.15 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.
DIŞ CEPHEDEN 3'ÜNCÜ KATA TIRMANDI
Edinilen bilgiye göre; sokakta dolaşan bir şüpheli gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesinden tırmanarak 3'üncü kattaki daireye ulaştı. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu kadınla çocuğunun uyuduğu öğrenildi.
VATANDAŞ FARK EDİP BAĞIRDI
Şüpheli koşarak uzaklaştığı sırada durumu fark eden bir vatandaşın arkasından bağırdığı öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur kadının emniyete giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.