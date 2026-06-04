Bütüner çifti yangında hayatını kaybetmişti! Kaza sanılıyordu cinayet çıktı: Cani baz istasyonuna gidip…





"KAZA OLMADIĞINI BİLİYORDUK"



Olayda ablası ve eniştesi vefat eden İlhan Günay, süreçle ilgili bilgi verdi. Günay," 27 ay önce Arslanlı Mahallesi'nde evlerinde çıkan veya çıkarılan bir yangın sonucunda kaybettiğimiz kardeşim Elif ve eniştem Durmuş Bütünler'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmaya başlamıştır. Bizler ilk günden itibaren iki aile de bu olayın bir kaza olmadığına inandık. Bütün bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık. Gerekli görülen kişilerin ifadesine başvuruldu ve tam 27 ay boyunca sabrettik. 27 ayın sonunda, yapılan araştırmalar, incelemeler, takibatların sonucunda bir şahıs yakalanarak tutuklandı cezaevine konuldu. Bu süreçten sonra da Türk adaletine ve yasalarına inancımız sonsuzdur. Başta Erdemli Başsavcımız, dosya savcımız, kolluk kuvvetlerimiz ve JASAT ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Mahkeme süreci boyunca da ilgili şahsın en ağır cezayı alacağına bütün ailece inancımız sonsuzdur"dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör