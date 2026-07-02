‘Büyü bozma’ çetesine operasyon

Adana'da sosyal medya üzerinden 'büyü bozma' vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kozan ilçedeki bir apartman dairesini kullandığını belirledi. Elebaşı Miraç E. (23) ile Ş.T. (21), İ.T. (35), İ.U. (24) ve E.Ç. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerin sanal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen mağdurları 'Büyü bozma, âşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska' gibi vaatlerle ikna ederek dolandırdığı belirledi.

Miraç E. ve Ş.T.'nin sanal medyada açtıkları canlı yayınlarda yaptıkları sözde işlem başına 15 bin lira talep ettiği saptandı. Evde yapılan aramada 9 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda sim karta el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlilik ve dijital materyaller incelemeye alındı. Şüphelilerden Miraç E., sorgusunda susma hakkını kullanırken Ş.T. ise kimseyi dolandırmadığını, arkadaşlarını ziyarete geldiğini iddia etti. Şüphelilerden Miraç E., Ş.T., İ.T. ve İ.U. nitelikli dolandırıcılık', 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' ve 'basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.