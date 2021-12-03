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Giriş Tarihi: 3.12.2021 11:57 Son Güncelleme: 3.12.2021 11:59

Büyük Menderes balık mezarı oldu

ERTAN GÜRCANER
Büyük Menderes balık mezarı oldu

Büyük Menderes Nehri'nin Aydın'ın Söke ilçesinden geçen kısmında balık ölümleri yaşandı. Vatandaşlar kıyıya vuran ölü balıkları toplarken yetkililer toplanan balıkların yenmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıkemer Mahallesi civarında nehirde çöp yığınlarının oluştuğunun bildirilmesi üzerine bölgeye gittiklerini, atıkların çevresinde yapılan incelemede nehrin kıyı kesiminde çok sayıda balık ölüsü tespit ettiklerini belirtti.

TAŞKÖPRÜ YIKILMASIN BALIKLAR ÖLMESİN

Bazı vatandaşların balıkları topladığını aktaran Sürücü, bu balıkların tüketilmesinin halk sağlığını tehdit ettiğini kaydetti. Sürücü, çöp yığınlarının temizlenerek alana yüzer bariyer sisteminin kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Çöpler bir an önce yerinden alınmazsa tekrar yağmur yağması durumunda atıklardan oluşan ada daha da büyüyerek köprüye büyük baskı oluşturacaktır. Oksijensizlikten daha çok balık ölümleri meydana gelecek ve buradaki ekosistem çökecektir. Devlet Su İşleri (DSİ) daha önce Söke regülatörüne uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sistemini, Taşköprü'nün önüne de uygulamalıdır. Menderes temiz aksın, sulara çöp atılmasın, tarihi Taşköprü yıkılmasın, balıklar ölmesin." ifadelerini kullandı.

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Büyük Menderes balık mezarı oldu
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