Büyükada’da plajda yangın! 4 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Büyükada'da bulunan Viranbağı plaj işletmesinin restoran kısmında yangın çıktı. rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangında 4 kişi dumandan etkilenirken yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.
Yangın, Büyükada Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran kısmında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, plajın hemen arkasında yer alan ormanlık alana sıçradı. Ağaçların tutuşmasıyla büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan içeride mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yangın sırasında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi, itfaiye erleri tarafından güvenli alana çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.