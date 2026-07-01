Büyükada’da plajda yangın! 4 kişi dumandan etkilendi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan içeride mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yangın sırasında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi, itfaiye erleri tarafından güvenli alana çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.