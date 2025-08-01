Büyükçekmece Gölü’nde balık tutarken kaybolan Okan Kurnaz’ın cansız bedenine ulaşıldı

Okan Kurnaz, 3 gün önce arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Büyükçekmece Gölü'ne gitti. Arkadaşı notere gidince yalnız kalan Kurnaz'dan bir daha haber alınamadı. Göl kıyısında kişisel eşyalarının bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri katıldı. Çalışmalar sırasında göl çevresi arandı; su altı da günlerce tarandı.

CENAZESİ BALIKÇI AĞLARINA TAKILI HALDE BULUNDU

Kurnaz'ın cenazesi sabah saatlerinde bulundu. Kurnaz'ın cansız bedenine Jandarma ve AFAD ekiplerinin gölde yaptığı arama sırasında ulaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde, Kurnaz'ın göle bırakılan balıkçı ağlarına takıldığı ve kurtulmaya çalışırken suya gömüldüğü belirlendi. Göl kenarına çıkarılan cenaze, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alan ve arama çalışmalarını olay yerinde takip eden Kurnaz'ın ailesi ve yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Kurnaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Samsun'a götürülecek.