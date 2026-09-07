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Giriş Tarihi: 7.09.2026 21:33

Büyükçekmece'de 12 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de 12 katlı binanın 7'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

DHA
Büyükçekmece’de 12 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Yangın, saat saat 20.15 sıralarında Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 12 katlı binanın 7'nci katındaki dairenin mutfağından bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Yangında binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yoğun duman nedeniyle 3 kişi içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken içeride mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE

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Büyükçekmece'de 12 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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