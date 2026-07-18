Büyükçekmece’de acı kaza: 20 yaşındaki Samet kurtarılamadı!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Samet Kurnaz, akşam saatlerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motokuryelik yaptığı öğrenilen Kurnaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. Öte yandan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör