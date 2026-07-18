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Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:46

Büyükçekmece'de acı kaza: 20 yaşındaki Samet kurtarılamadı!

Büyükçekmece, D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Samet Kurnaz (20), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Büyükçekmece’de acı kaza: 20 yaşındaki Samet kurtarılamadı!
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Kaza, dün saat 14.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Kurnaz'ın idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, sürücü Kurnaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı olan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Samet Kurnaz, akşam saatlerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motokuryelik yaptığı öğrenilen Kurnaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. Öte yandan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE #D 100 KARAYOLU

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Büyükçekmece'de acı kaza: 20 yaşındaki Samet kurtarılamadı!
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