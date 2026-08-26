Büyükçekmece’de acı kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına 2 otomobil peş peşe çarptı: Dilber Koyuncu hayatını kaybetti!

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.