Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece’de acı kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına 2 otomobil peş peşe çarptı: Dilber Koyuncu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 26.08.2026 12:20

Büyükçekmece’de acı kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına 2 otomobil peş peşe çarptı: Dilber Koyuncu hayatını kaybetti!

İstanbul Büyükçekmece’de meydana gelen kaza yürekleri burktu. Yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Dilber Koyuncu’ya otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kadın başka bir aracın altında kaldı. Ağır yaralan Dilber Koyuncu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Büyükçekmece’de acı kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına 2 otomobil peş peşe çarptı: Dilber Koyuncu hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza, dün saat 23.49 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Dilber Koyuncu'ya, yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışırken D-100 Karayolu Güney istikametinden ilerleyen Furkan Aydın'ın kullandığı otomobil çarptı.

YOLA SAVRULAN KADINA BAŞKA BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Koyuncu'ya aynı istikamette orta şeritte ilerleyen Nahit Akarsu yönetimindeki otomobil de çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan 34 KUJ 038 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Aydın ile 34 KA 9416 plakalı otomobilin sürücüsü Nahit Akarsu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BÜYÜKÇEKMECE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece’de acı kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına 2 otomobil peş peşe çarptı: Dilber Koyuncu hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA