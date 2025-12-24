Büyükçekmece’de bakımevindeki dehşete tutuklama: Yaşlı adamı darp eden caniden pişkin ifade!

"Kurumla bir bağım yok. Kurum eşimin üzerine ve ona yardım ediyorum. Abdulkadir Taşar, parkinson, alzheimer duygu durum bozukluğu ve cinsel dürtülerini kontrol edememe hastalıklarına sahip. Kurum çalışanlarına ve bakım merkezinde kalan diğer hastalara şiddet uyguluyor, gece çıplak şekilde başka odaları geziyor. Kriz geçirerek kafasını duvarlara vuruyor ve olay günü de kriz geçirerek kafasını duvarlara vurdu. Hastayı sakinleştirmek için oturma alanına götürdüm. Eldiveni şahsın kendi dışkısı ve idrarı ile oynadığı için taktım. Ona şiddet uygulamadım. Sakinleştirmek istedim. 4 Eylül 2024 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı ve doğal yollardan vefat etti. Videoları kendisinin çektirdi" dedi.