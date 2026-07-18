Büyükçekmece’de beton tankeri devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!

Kaza, saat 07.15 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.