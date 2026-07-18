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Giriş Tarihi: 18.07.2026 10:03

Büyükçekmece'de beton tankeri devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton tankeri devrildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA Yaşam
Büyükçekmece’de beton tankeri devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!
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Kaza, saat 07.15 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan şoföre olay yerinde müdahale etti. Devrilen beton tankerinin yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, kapanan yol nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Beton tankerinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE #TEM OTOYOLU

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Büyükçekmece'de beton tankeri devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!
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