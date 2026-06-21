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Giriş Tarihi: 21.06.2026 03:35

Büyükçekmece'de denize giren çocuk boğuldu

Büyükçekmece Halk Plajı'nda ailesiyle birlikte denize giren bir çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Büyükçekmece’de denize giren çocuk boğuldu
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Olay, saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda yaşandı. Ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren yabancı uyruklu Ahmed Husari (11) isimli çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çocuğun çırpındığını gören ailesi, hemen onu sudan çıkararak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE

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