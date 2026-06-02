Büyükçekmece’de ehliyetsiz sürücü durağa daldı: 1 ağır yaralı

"BABASI SUÇU ÜSTLENMEK İSTEDİ"

Kaza hakkında konuşan Nuri Koçak'ın oğlu Sercan Koçak, "Olay 29 Mayıs'ta gerçekleşti. 3 gün önceydi. Ehliyeti olmayan bir arkadaşa ailesi tarafından araç veriliyor. Trafik kurallarının daha önce eğitimini almamış birisi. Kendisi ara bir sokaktan ana caddeye çıkarken, sorumsuzca, etrafına bakmadan, kontrolsüz şekilde caddeye atladığı için arkadan gelen araç kendisine vuruyor. Babam da o sırada kaldırımda otobüs beklediği için oradan sekerek babamı altına alarak sürüklüyor. Olayı yapar yapmaz olayın şokuyla arabadan aşağı inmiş. Babası daha sonrasında zaten suçu üstlenmek istedi. Ortamda görgü şahitleri vardı. Biz bunu dile getirdiğimizde tekrardan bunun yalan olduğunu beyan ettikten sonra çocuğu şu anda tekrardan almış bulundular" dedi.

