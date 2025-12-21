Büyükçekmece'de feci kaza: Otomobil trafoya savruldu! Hurdaya dönen araçta 2 kişi öldü

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Taner Uludağ ve araçta bulunan Mahmut Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uludağ ve Duran'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

