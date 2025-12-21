Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de feci kaza: Otomobil trafoya savruldu! Hurdaya dönen araçta 2 kişi öldü
Giriş Tarihi: 21.12.2025 16:24 Son Güncelleme: 21.12.2025 16:32

Büyükçekmece'de feci kaza: Otomobil trafoya savruldu! Hurdaya dönen araçta 2 kişi öldü

Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.Yoldan çıkan aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Taner Uludağ (47) ve yolcu koltuğunda bulunan Mahmut Duran (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Ulus mevki Çatalca Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyir halinde olan sürücü Taner Uludağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

TRAFOYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil otoyol kenarında bulunan trafoya çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Taner Uludağ ve araçta bulunan Mahmut Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uludağ ve Duran'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Büyükçekmece'de gece yaşanan kaza gündüz fark edildi: 2 ölü

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece'de feci kaza: Otomobil trafoya savruldu! Hurdaya dönen araçta 2 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz