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Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:48

Büyükçekmece’de feci kaza! Servis otobüsü devrildi: 18 yaralı!

İstanbul Büyükçekmece’de meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. D-100 Karayolu’nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Büyükçekmece’de feci kaza! Servis otobüsü devrildi: 18 yaralı!
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Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

18 KİŞİ YARALANDI

Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BÜYÜKÇEKMECE #KAZA

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Büyükçekmece’de feci kaza! Servis otobüsü devrildi: 18 yaralı!
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