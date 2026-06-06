Büyükçekmece’de feci kaza: Velilerin arasına böyle daldı! 2’si çocuk 6 yaralı

'GEÇ KALDIĞINI SANDI, FREN YERİNE GAZA BASTI'

Kaza anında olay yerinde bulunan görgü tanığı Yusuf Kara, "Sınav vardı çocukların o nedenle gelmiştik buraya. Burada kapı kapalıydı. Kadın da çocuğunu getirdi okula. Burada insanlar da vardı kalabalıktı burası. Herhalde sürücü biraz heyecan yaptı, geç kaldığını sandı sınava. Gazla freni karıştırdı. Fren yerine gaza basınca kapıya çarpıp fırlattı. Çocuklar ve kadınlar yaralıydı. Durumları ağır değildi" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör