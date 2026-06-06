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Giriş Tarihi: 6.06.2026 14:22 Son Güncelleme: 6.06.2026 14:41

Büyükçekmece’de feci kaza: Velilerin arasına böyle daldı! 2’si çocuk 6 yaralı

Büyükçekmece’de otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basan Zehra K. (40), okulun çevresinde sınava giren çocuklarını bekleyen velilerin arasına daldı. Kazada 2’si çocuk 6 kişi yaraladı.

DHA Yaşam
Büyükçekmece’de feci kaza: Velilerin arasına böyle daldı! 2’si çocuk 6 yaralı
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Kaza, Pınartepe Mahallesi'nde bir cami otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sınav için çocuğunu cami yanındaki okula getiren bir Zehra K., aracını cami otoparkına park etmek istedi. Ancak sürücü fren yerine gaza basınca demir otopark kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetle yerinden sökülen kapı gölgede oturup sınava giren çocuklarını bekleyen velilerin üzerine savruldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Demir kapı ve otomobilin çarpmasıyla 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

'GEÇ KALDIĞINI SANDI, FREN YERİNE GAZA BASTI'

Kaza anında olay yerinde bulunan görgü tanığı Yusuf Kara, "Sınav vardı çocukların o nedenle gelmiştik buraya. Burada kapı kapalıydı. Kadın da çocuğunu getirdi okula. Burada insanlar da vardı kalabalıktı burası. Herhalde sürücü biraz heyecan yaptı, geç kaldığını sandı sınava. Gazla freni karıştırdı. Fren yerine gaza basınca kapıya çarpıp fırlattı. Çocuklar ve kadınlar yaralıydı. Durumları ağır değildi" dedi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE

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Büyükçekmece’de feci kaza: Velilerin arasına böyle daldı! 2’si çocuk 6 yaralı
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