Büyükçekmece’de göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece
'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı olarak kurtarıldı. Alkent 2000 Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçilerden B.M. (28) kurtarılarak ambulansla hastaneye götürülürken, diğer işçi A.M.'nin (39) cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
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Mete Efendioğlu - Editör