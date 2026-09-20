Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece’de göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 20.09.2026

Büyükçekmece’de göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Büyükçekmece’de göçük: 1 ölü, 1 yaralı
  • ABONE OL
Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı olarak kurtarıldı. Alkent 2000 Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçilerden B.M. (28) kurtarılarak ambulansla hastaneye götürülürken, diğer işçi A.M.'nin (39) cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece’de göçük: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA