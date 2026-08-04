Büyükçekmece’de korkutan toprak kayması

Büyükçekmece
'de dün saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde binalarla sahil arasında bulunan alanda henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD
ve UMKE
ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan olabileceği ihtimaline karşı, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttü. Yaklaşık 3 saat süren arama-kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapatılan sahil yolu, toprak yığınlarının iş makineleriyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.