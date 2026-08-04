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Giriş Tarihi: 4.08.2026

Büyükçekmece’de korkutan toprak kayması

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Büyükçekmece’de korkutan toprak kayması
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Büyükçekmece'de dün saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde binalarla sahil arasında bulunan alanda henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan olabileceği ihtimaline karşı, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttü. Yaklaşık 3 saat süren arama-kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapatılan sahil yolu, toprak yığınlarının iş makineleriyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BÜYÜKÇEKMECE #UMKE #AFAD

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Büyükçekmece’de korkutan toprak kayması
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